18 Agosto 2023

Livorno 18 agosto 2023 – Atletica, grande prestazione nei 5000m per Voliani agli Europei U20 di Gerusalemme

Grandissima prestazione dell’amaranto Margherita Voliani alla sua prima maglia azzurra nell’atletica che nei 5.000m degli Europei U20 di Gerusalemme.

Margherita si piazza all’ottavo posto con il crono di 16’52″28, coronando una stagione che l’ha vista regina dei 5. 000m in Italia a livello U20 prima con un sorprendente 16’35”33 all’esordio su tale distanza per poi andarsi a prendere in maniera decisa il titolo italiano a Grosseto.

Per lei un esordio che ha fatto ben comprendere il valore di questa ragazza livornese balzata all’attenzione dell’atletica italiana grazia al lavoro condotto dal suo tecnico Enzo Fasano in attesa di vedere le scelte della federazione per il Trofeo Opitergium European Road Race Under 20 in programma a Oderno.

Non finiscono le gioie per la società sportiva Atletica Libertas Runners Livorno. Nel fondo in casa amaranto infatti per i prossimi mondiali a Budapest in programma nel fine settimana vedremo all’opera Cavaline Nahimana; l’atleta che rappresenterà il Burundi nella gara di maratona, da tre anni in amaranto che vanta un 15’52”27 sui 5. 000 e un 2h30’49 nella maratona porterà così un po’ di Livorno anche ai mondiali di atletica leggera.

