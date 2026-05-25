Atletica, in Spagna, primato europeo per Fiorini
Livorno 25 maggio 2026 Atletica, in Spagna, primato europeo per Fiorini
Stratosferica prova di Sofia Fiorini a La Coruna in Spagna dove il talento dell’atleta labronica conquista il secondo posto nella mezza maratona con il nuovo record europeo under 23 con il tempo di 1h32’36, in una gara da protagonista di fronte alle migliori marciatrici al mondo. Gara vinta dalla messicana Gonzales con 1h32’24 con la soddisfazione di precedere la spagnola Maria Perez, campionessa mondiale in carica.
Impressionante la condotta di gara che la vede, intorno al 14esimo kilometro, attaccare in maniera decisa sgranando il gruppo che vedrà alla fine anche il nono posto della campionessa europea Antonella Palmisano. Una crescita veramente eccezionale per questa giovanissima atleta che dopo i campionati di Società e gli italiani metterà l’obiettivo sui campionati europei a Birmingham. Sempre in Spagna 1h’25”51 per il finanziere Gianluca Picchiottino non lontano dal suo primato e miglior italiano in gara.
Ma dall’estero arrivano altri importanti risultati: ad Atene Reda Chaboun si migliora rispetto all’esordio di Firenze raggiungendo di 7,80 nella gara di lungo, anche per lui un crescendo importante; a Bruxelles ottime prestazioni negli ostacoli con Elisa Fossateli che chiude i suoi 100 ostacoli con 13”62 a pochi centesimi dal suo primato in una gara con il vento contrario mente giunge al suo primato personale Emmanuele Colloca sui 4oo ostacoli con 53”47; ottime prestazioni per Niccolo Galimi che sugli 800 giunge al suo primato personale con 1’47”72 per poi ripetersi sui 1500 con 3’46”29; non in particolare forma Samuele Zanti che sulla gara dei 3000 siepi non va oltre un 9.18”95.