Home

Sport

Atletica, inizia un intenso weekend per gli amaranto della Libertas

Sport

7 Giugno 2025

Atletica, inizia un intenso weekend per gli amaranto della Libertas

Livorno 7 giugno 2025 Atletica, inizia un intenso weekend per gli amaranto della Libertas

Un lungo week end per i colori amaranto della Libertas Unicusano che sarà impegnata a Rieti nella finale scudetto under 23 sia in campo maschile che femminile, quasi un record, sono infatti sono la Firenze Marathon, Atletica Milardi Rieti e l’ Atletica Vicentina ad avere entrambe le squadra come il sodalizio livornese.

Una manifestazione molto importante che vedrà i migliori atleti in gara, per gli amaranto da seguire con grande attenzione il velocità Romeo Monaci che in settimana ha fatto fermare i cronometri su un eccellente 10”43 sui 100, il quattrocentista Mirco Fragola anch’esso fresco di un 47”69 recente che gli ha valso il minimo per i campionati europei, in una gara dove Cosimo Pagggini non potrà gareggiare per norme regolamentari ma atteso a grandi prestazioni, Samuele Baldi, anch’esso in grande spolvero con una stagione ai vertici dell’atletica italiana che nel lungo ha già strappato un 7,59 mentre nei lanci da seguire Stefano Marmonti anch’esso fresco di minimo per gli europei con 54,67, Giancarlo Perrella nel giavellotto con 63,83, il giovanissimo Tommaso Russo quest’anno giunto a 15,34 nel peso assoluto e l’altrettanto giovane Lorenzo Ceccanti nel martello assoluto con 48,15, nei 3000 siepie nei 5000 da seguire Samuele Zanti. Ad impreziosire la formazione livornese gareggerà in prestito, dalla Kronos di Roma Kyan Escalona, campione europeo under 18 e primatista italiano nel 2024.

In campo femminile da seguire i progressi di Gaia Batti nei m. 100, nel mezzofondo Greta Giusti sui m. 800 e Margherita Voliani fresca campionessa italiana universitaria che sarà in gara nei 1500 e 5000, quindi Elisa Fossatelli, fresca del primato personale di 13”73 ottenuto lo scorso week end a Bruxelless, Mirian Nanuti nell’alto e appena tornata dall’ america sarà in pedana Matilde Guarino fresca di un 5,89 nel lungo e la azzurra Sofia Fiorini nella marcia con il prestito dalle Fiamme Oro di Sofia Cerchiaro che sarà presente nei 3000 siepi.

Una esperienza sicuramente importante per gli atleti livornesi che giorno dopo giorno ottengono importanti prestazioni.

Atletica, inizia un intenso weekend per gli amaranto della Libertas