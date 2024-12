Home

Atletica, la Libertas ammessa a tutte le finali maschili e femminili under 23 del 2025

30 Dicembre 2024

Livorno 30 dicembre 2024

L’anno 2024 non poteva concludersi se non con una grande notizia giunta in questi giorni dalla federazione di atletica leggera che conferma che la società livornese Atletica Libertas sarà presente nel 2025 in tutte le quattro finali scudetto sia in campo femminile che maschile, sia a livello assoluto che a livello di under 23, un risultato storico per lo sport livornese che così conferma ai massimi livelli la società livornese.

Un risultato che esalta la grande crescita compiuta dagli amaranto negli ultimi anni con l’aiuto dell’ Università Unicusano, un percorso che viene visto con particolare attenzione dai vertici federali, un modello, un risultato che in Italia per il 2025 sarà solo appannaggio della Libertas Unicusano e della Studentesca Milardi di Rieti, società storica e grande organizzatrice di eventi di internazionali.

Il binomio studio e sport su cui si basa il modello permette agli atleti di vertice di svolgere la loro attività agonistica senza alcun problema, con una opportuna attività di assistenza medica ma soprattutto con la possibilità di uno studio modulato sulle esigenze agonistiche grazie alla università telematica Niccolò Cusano.

Ora per Livorno si aprono le porte all’atletica di vertice, in attesa di conferme di arrivi di atleti di grande livello, su una pista che potrebbe vedere grandi campioni iniziando dai campionati invernali di lanci che sarà organizzati a Livorno.