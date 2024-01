Home

13 Gennaio 2024

Livorno 13 gennaio 2024 – Atletica, la Libertas Runners Livorno inizia la stagione 2024

La Libertas Runners Livorno inizia ufficialmente la stagione 2024 e vari amaranto hanno esordito in varie parti d’ Italia al coperto e in tre hanno preso parte al celebre Cross Internazionale del Campaccio di San Giorgio a Legnano.

A Padova esordio per Francesca Dussin e Diletta Vitali nel salto con l’asta che aprono la stagione entrambe con la misura di 3,40m.

A Carrara invece un interlocutorio 12,89m nel getto del peso per Greta Pistolozzi.

Ad Ancona parte forte Valentina Bianchini che nella batteria dei 60 ostacoli arriva a soli 3 centesimi dal primato personale con il tempo di 8″80, mentre in finale si ferma a 8″95, mentre nei 60 si ferma a 8″21, distanza dove Lucrezia Conti sigla prima un 7″73 e poi in 7″71 in finale. Nei 400m Mattia Bottai chiude il doppio giro di pista coperto in un buon 49″64, dopo un passaggio controllato al primo giro.

Al cross internazionale del Campaccio 18^ piazza per la neo amaranto Alessandra Succetti che chiude in 23’07, stessa posizione per Francesco Alliegro nella prova maschile conclusa in 31’47. Nel cross corto femminile Erica Sorrentino è 25^ in 13’10.

