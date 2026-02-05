Home

Atletica: lanciatori Libertas sugli scudi, bene all’estero Fossatelli e Pettorossi

5 Febbraio 2026

Altro weekend denso di risultati per l’Atletica Libertas; stavolta all’attività al coperto si unisce quella dei lanci invernali

Ad Ancona primato personale per Lucrezia Conti, rientrata alla grande dopo il brutto infortunio di due anni orsono nei 60m con 7″58, un gran bel ritorno, primato anche per il neo amaranto Niccolò Galimi negli 800m con 1’51″50, mentre Elia Luzzi fa 1’59″39 e primato per il giovane Alessandro Focacci con 2’06″08. Nei 1.500m primato per Elia Luzzi con 4’07″49 e sempre Alessandro Focacci fa 4’34″41.

A Padova torna nel pentathlon Marta Giovannini che chiude con il punteggio di 3.852 grazie a 8″75 nei 60 ostacoli, 1,59m nell’alto, 12,66m nel peso, 5,88m nel lungo e 2’33″72 negli 800m. Negli 800m primato personale per Riccardo De Cesare con 1’51″61, mentre nei 400m Andrea Vanchetti corre in 51″25. Nei 5.000m di marcia primato per Claudio Mercaldo con 23’06″54 e primato nei 3.000m di marcia per Vittoria Bellini con 14’28″95.

Ma anche meeting all’estero ed ecco che a Gent Elisa Fossatelli corre i 60 ostacoli in 8″53, mentre a Glasgow secondo posto per Diego Pettorossi nei 200 con 21”31.

A Parma Mattia Pellegrinetti fa 8″74.

A Canegrate Lorenzo Candiotto si ferma a 4,45m mentre si migliora Diletta Vitali a 3,70m.

A Firenze Jasmine Al Omari riparte da 12,52m nel triplo facendo suo il titolo toscano assoluto, mentre Magherita Biondi e Asia Giulian in maglia costa etrusca fanno 9,79m e 9,42m.

A Lucca, al meeting internazionale di salto in alto esordio da 2,12m per Asash Mohammadu Rafeek, mentre sempre a Lucca nella prima giornata del Trofeo invernali di lanci ottimo esordio di Davide Camilli che apre la stagione con 59,13m nel martello, balzando subito al secondo posto nelle graduatorie nazionali promesse, mentre Lorenzo Ceccanti con l’attrezzo giovanile fa 54,95m. Nel disco primato personale per Sara Matteini con 25,99m, mentre la sempre brillante Roberta Molardi, che trova il tempo di allenarsi tra gli impegni dell’insegnamento, fa volare il suo giavellotto a 43,14m risultando la migliore toscana.

A Mariano Comense, esordio stagionale per Stefano Marmonti, atteso ad una grande stagione, che riparte da 52,77m nel disco, risultando la miglior promessa italiana stagionale, mentre l’eptathleta Annalisa Pastore fa 43,11m nel giavellotto a Novara.

