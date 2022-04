Home

Atletica Libertas: aumentano le borse di studio, diventano 6

30 Aprile 2022

Livorno 30 aprile 2022

Anche per il 2022 l’ Atletica Libertas Unicusano Livorno ha deciso di confermare l’assegnazione delle borse per valorizzare e incentivare quello che per la famiglia amaranto è un binomio fondamentale, l’accostamento tra sport e studio.

Dopo la felice esperienza della 1^ edizione . quest’anno, rispetto allo scorso anno, verrà aggiunta un’ulteriore borsa per un totale di 6 borse riservate ai giovani atleti frequentanti dalle scuole medie inferiori fino ai corsi di laurea universitaria.

Per l’assegnazione delle borse verrà valutato l’andamento didattico con i risultati scolastici, i risultati agonistici e la frequenza, tre elementi fondamentali per la vita di un ragazzo.

Le borse saranno intitolate a tre atleti della nostra società che ci hanno abbandonato troppo presto: Leonardo Trainni, Dario Pistolozzi e Andrea Matteucci, ragazzi che sono rimasti nel cuore dei tanti compagni di squadra e della Società.

La Società con questa iniziativa vuole ricordare gli atleti non più con noi, perché il ricordo è un valore fondamentale nella nostra vita, ma vuole ancora una volta ribadire la propria attenzione alla crescita dei giovani non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista scolastico, perché lo studio è una fase determinante della crescita sociale dei giovani.

Prosegue quindi il progetto sinergico con l’Università Niccolò Cusano che sta permettendo a molti atleti di vertice di potersi allenare con assoluta tranquillità e nel contempo frequentare l’Università, anche telematica, per proseguire i propri studi.

