Atletica Libertas: due titoli italiani e quattro atleti sul podio agli universitari

1 Giugno 2024

Livorno 1 giugno 2024 – Atletica Libertas: due titoli italiani e quattro atleti sul podio agli universitari

Si sono svolti a Isernia i campionati italiani universitari dove i nostri portacolori si sono particolarmente distinti con ottimi risultati.

Quattro i podi conquistati con Fabiola Caruso che ha vinto il disco con la misura di 46,90 giungendo al secondo posto nel lancio del martello con 54,00 dimostrando tutta la sua validità a livello nazionale, titolo italiano anche per il giovane Giancarlo Perrella nel lancio del giavellotto con 64,66 a conferma di una stagione veramente interessante, secondo posto per l’emergente Alessandra Succetti nei 3000 siepi con 10’41”37 a dimostrazione del buon momento. 12”37 sui 100 e 25”16 sui 200 per Lucrezia Conti che gara dopo gara sta ritornando in ottime condizioni.