Atletica Libertas Livorno, 4 argenti e secondo posto nel CdS indoor

17 Febbraio 2026

Livorno 17 febbraio 2026

Due giorni emozionanti hanno aperto il mese dei campionati italiani invernali per i colori amaranto. Il bottino per l’Atletica Libertas Livorno è di 4 argenti e un secondo posto nel CdS indoor promesse uomini e tanti finalisti.

Il primo argento arriva in apertura della manifestazione al PalaCasali dove Tommaso Russo centra il primato personale nel peso, nonché il record societario assoluto, con una bracciata da 16,21m, dopo una gara condotta e scavalcato sul finale della sua gara, un risultato importante per questo giovane atleta scoperto in Campania un anno orsono e oggi un ottimo prospetto nazionale. Il secondo argento arriva dai 60m dove Romeo Monaci, che dopo una stagione indoor di alto livello, corre prima la batteria in 6″68 centrando una grande partenza. In finale ancora 6″68 per lo sprinter che conferma così il suo record toscano promesse e sale sul secondo gradino del podio, dimostrandosi ad alto livello. Sempre nei 60m l’altra grande talento Stephen Akenuwa purtroppo incappa in una falsa partenza che lo vede squalificato, lui che in questa stagione indoor sta dimostrando le sue grandi qualità. Nota super positiva, nonostante il parterre molto competitivo, arriva dal giovane Antonio Morabito che è argento negli 800m juniores con una gara ben gestita tatticamente e un grande sprint finale che gli permette di centrare anche il primato personale con 1’52″96, anche lui atleta scoperto dai tecnici amaranto. Al femminile invece, l’azzurrina Elisa Fossatelli corre la batteria dei 60 ostacoli promesse in 8″41, e in finale si migliora fino ad eguagliare il primato personale con 8″38 e confermandosi ai vertici in Italia.

Buoni piazzamenti per Samuele Zanti che è quinto con il primato personale nei 3.000m con 8’38″76 e il sesto posto nei 1.500m con 3’58″01, risultati di ottimo rilievo in proiezione delle siepi. Gran sesto posto per Miriam Nanuti che fa il primato personale nell’alto a quota 1,66m, mentre Alessandro Carugati fa l’esordio ed è il primo dagli esclusi dalla finale dei 400m con 48″88, per lui solo un test di preparazione in attesa dell’attività all’aperto. Finale centrata invece da Anna Simonini nei 60 ostacoli che corre già in batteria sotto il precedente primato in 8″81 per poi migliorarsi in semifinale con 8″73 e chiudere all’ottavo posto con 8″94. Stessa posizione per Antonio Morabito nei 1.500m che grazie a un buon finale chiude in 4’03″17, così come Vittoria Bellini nei 3.000m di marcia che conclude all’ottava piazza con 14’31″99. Nei 400m sfortunato Emanuele Colloca bloccato da un malore nella notte che non fa meglio di 49″51, mentre Mirco Fragola chiude con 49″01. Sfortunata Beatrice De Crescenzo che compie 3 nulli alla misura d’ingresso

