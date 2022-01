Home

Sport

Atletica Libertas Runners, esordi stagionali e record. L’intenso weekend ricco di gare

Sport

26 Gennaio 2022

Atletica Libertas Runners, esordi stagionali e record. L’intenso weekend ricco di gare

Livorno 26 gennaio 2022

Altro weekend denso di gare in tutta Italia per i portacolori amaranto dell’Atletica Libertas Runners, con esordi stagionali e record: ottimo Chahboun, si rivede Contini

Comincia subito bene la sua stagione, sotto la guida di Fabrizio Donato, Mohamed Reda Chahboun che ad Ancona nel lungo vola vicinissimo al suo primato atterrando all’ultimo salto a 7,73m, ad un solo centimetro dal suo primato a coperto, stabilito all’esordio in amaranto lo scorso anno, e a 8 da quello outdoor, conquistando il 3° posto in una gara che vedeva in pedana i migliori specialisti nazionali.

Nella stessa sede torna alle gare dopo un infortunio l’aviere amaranto, in doppio tesseramento, Mattia Contini, che corre per la prima volta i 400m indoor in 49”39, gara che non si confà molto alle sue caratteristiche.

Per Valentina Bianchini doppia prova sabato sui 60hs dove corre prima il nuovo record personale di 8”85, mentre in finale fa segnare 8”89. Nei 60m, invece si ferma a 8”20.

Negli ostacoli a Carrara stabilisce il suo nuovo primato in batteria sui 50hs Federico Quinti che arriva fino 7”53, dimostrandosi molto costante correndo la finale in 7”54.

Tra le donne esordio in amaranto per Sara Chiaratti che in batteria taglia il traguardo in 7”98 e poi si migliora in finale fino a 7”82.

In gara nel capoluogo marchigiano sui 400m anche Ilaria Vignoli che chiude il doppio giro di pista al coperto in 1’06”18.

A Padova Lucio Neri stabilisce il nuovo record sociale assoluto a quota 4,55m, con degli ottimi tentativi a quota 4,70,m che gli sarebbe valso il primato personale, mentre a Firenze giornata no per Federico Martelli che si ferma a 3,20m. Per lui anche un 5,82m nel salto in lungo, e solo un centimetro in più per il compagno Niccolò Parigi atterrato a 5,83m.

A Sesto Fiorentino in occasione della prima giornata di lanci invernali, ottima prima esperienza nella categoria assoluta per Chiara Ferrari che conquista il secondo posto nel disco della categoria giovanile (allievi+juniores) con il nuovo primato di 31,41m, che le vale già lo standard per i campionati italiani.

Molto bene anche Lorenzo Bigazzi che stabilisce la sua 3^ prestazione di sempre con il martello da 7,260kg, con la misura di 55,12m.

Si ferma a 37,21m il discobolo, ex pattinatore azzurro, Marco Santucci, mentre Sara Torrini scaglia il suo martello a 47,39m.

A Campobasso Fabiola Caruso si conferma sulle misure lanciate la scorsa nel disco scagliando l’attrezzo a 46,51m, mentre nel martello stabilisce stabilisce il nuovo stagionale posto a 49,80m.

A Parma qualche problema al suo rientro dopo un infortunio alla schiena nel salto triplo per Michela Barotti che atterra a 11,37m.

Ad Ancona invece sigla il suo primato personale Giacomo Giovinazzo nei 60m che abbassa di quasi 4 decimi fino a 7”37.

Erica Sorrentino ad Agropoli vince la gara di cross femminile sui 6km, mentre a Milano Francesco Alliegro è stato impegnato nel cross corto.

A Carrara i giovani marciatori amaranto si sono impegnati nelle distanze indoor sul pistino da 160m del Carrarafiere.

Ottima prova di Omar Moretti che sui 5.000m di marcia taglia il traguardo in 22’56”27, che con questa prestazione si issa ai vertici nazionali della distanza indoor, confermando il piazzamento di Pescara sulla doppia distanza su strada.

Tommaso Nocchi sfiora sulle curve paraboliche indoor il primato personale all’aperto tagliando il traguardo in 24’34”32, seguito da Tommaso De Stefano che conclude la sua prova in 24’54”06.

A livello giovanile gara in solitudine per Marco Finocchietti che taglia il traguardo sui 2.000m di marcia in 9’57”60.

Tra le ragazze seconda piazza per Viola Caprile che nei 1.000m di marcia fa segnare un crono di 5’50”02, seguita da Carlotta Mansoni e Vittoria Ingusci rispettivamente in 5’51”96 e 5’58”35. A Firenze nel lungo Matteo Albieri avvicina il primato saltando 4,48m.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin