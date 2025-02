Sport

20 Febbraio 2025

Livorno 20 febbraio 2025 Atletica Libertas, titolo italiano assoluto per Chiaratti nelle prove multiple

Dopo il poker ottenuto ai Campionati Italiani indoor promesse e juniores ecco un titolo italiano assoluto nelle prove multiple.

A cogliere il titolo è Sara Chiaratti che nel campionato svoltosi a Padova, che vedeva ai nastri di partenza tre atleti amaranto, Sara di conferma ai massimi livelli conquistando questo oro indoor dopo quello conquistato a La Spezia lo scorso anno nell’eptathlon all’aperto. Gran punteggio quello ottenuto con 4.193 punti che la colloca tra le prime dieci italiane di sempre.

Per Sara quattro primati personali su cinque gare ad iniziare dalla prima gara sui 60 ostacoli che l’ha vista raggiungere un ottimo 8”77, per poi volare ad 1,74 nell’alto, 13,34 nel peso e un gran balzo nel lungo con 5,97. Ha chiuso con gli 800 con 2’26”21 che in una gara tattica gli ha permesso di mettere un sigillo su questo titolo italiano. Per Sara, allenata da Riccardo Calcini responsabile azzurro delle prove multiple, una crescita veramente importante in attesa della stagione all’aperto.