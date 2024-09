Home

17 Settembre 2024

Atletica Libertas tra le migliori alla finale scudetto under 23

Livorno 17 settembre 2024 – Atletica Libertas tra le migliori alla finale scudetto under 23

Grande prestazione alle finali scudetto under 23 per la Atletica Libertas Unicusano Livorno che si conferma ai vertici dell’atletica italiana sia in campo femminile che maschile, caso assai raro.

Entrambe le formazioni grazie ad un collettivo di notevole valore, ad un gruppo granitico e con un senso di appartenenza unico sono riuscite, nonostante la lunga stagione, a migliorarsi rispetto alla fase di ammissione giungendo al quinto posto in campo maschile ed al settimo in campo femminile conquistando l’aritmetica ammissione per la finale scudetto 2025.

A livello individuale la segnalare il nuovo primato personale per Lorenzo Bigazzi che ha conquistato la gara del martello con 60,45, primo posto conquistato anche da Sofia Fiorini anch’essa al primato con 23’16”80, primo posto anche per Stefano Marmonti nel disco con 51,44; secondi posti di qualità per Francesca Bianchi negli 800 con 2’12”12, di Francesca Dussin con 3,80 nell’asta, di Giancarlo Perrella nel giavellotto con 64,49, di Margherita Voliani al personale sui 5000 con 4’29”72 e 17’41”77 sui 5000. Ottimi i secondi posti di due atleti in “prestito” la saltatrice in alto Laura Giannelli con 1,71 e Samuele Zanti, il giovanissimo 2005, che ei 3000 siepi ha concluso con 9’29”80 per poi concludere anche i 5000 con 15’31”70. Sul podio anche l’astista Lucio Neri con 4,50, Greta Pistolozzi nel peso con 13,48 e 35,25 nel martello. Quarti posti per Michela Barotti che nel triplo, prima gara stagionale, chiude con 11,85 e 5,57 nel lungo, Cosimo Paggini nei 400 con 49”66 tempo ben lontano dalle sue prestazioni stagionali.

Inoltre da segnalare nell’alto Fabio Ciabatti con 1,85, Claudio De Santis con 23’37”65 nella marcia, Luca Miglio nel peso con 12,98,, Luzzi Elia con 2’00”32 nei 800 e 4’13”53 sui 1500, Andrea Vanchetti con 16”16 nei 110 ostacoli e 56”64 nei 400 ostacoli,, Chiara Ferrari in finale nel disco con 34,27, Arianna Oldani con 15”75 nei 100 ostacoli e 66”54 sui 400 ostacoli, Giacomo Giovinazzo 22”58 sui 200 e 11”29 sui 100, Federico Martelli 12,75 nel triplo, Penelope Rogai 17,91 nel giavellotto, Daniele Carlotti con 5,28 nel lungo e Chiara Francalanci 14”48 sui 100, Anna Tramonti con 30”43 sui 200 e 68”23 sui 400.

