7 Settembre 2023

Atletica, Margherita Voliani convocata in azzurro agli europei under 20

Livorno 7 settembre 2023 – Atletica, Margherita Voliani convocata in azzurro agli europei under 20

Dopo l’ottima prova ai Campionati Europei under 20 da parte di Margherita Voliani ecco una nuova convocazione in azzurro questa volta per l’incontro internazionale di corsa su strada per rappresentative europee che si disputerà in questo fine settimana a Oderzo.

Questa volta per Margherita, allenata da Enzo Fasano, un 5000 su strada dove lei, abituata grazie all’attività di triathlon alla corsa su strada potrebbe ottenere qualche risultato significativo.

Continua così l’infinita stagione amaranto di grande livello che ha visto la Società amaranto primeggiare ovunque e che vedrà le amaranto, tra cui Margherita, alla prossima finale scudetto under 23 a Modena.

