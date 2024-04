Atletica, Margherita Voliani in azzurro

Home

18 Aprile 2024

Livorno 18 aprile 2024 –

Atletica Libertas Livorno: neanche il tempo di gioire per la presenza ai campionati del mondo di marcia a Antalya in Turchia del nostro concittadino Gianluca Picchiottino, in gara in questo fine settimana, che ecco una nuova convocazione in azzurro della livornese Margherita Voliani, fondista di belle speranze della squadra amaranto che è stata convocata in queste ore per l’incontro internazionale European Road Race che si disputerà a Oderzo il 1° maggio, manifestazione che ha visto Margherita già vincitrice nella scorsa edizione.

Un ottimo avvio di stagione per i colori amaranto a dimostrazione della grande vitalità della squadra che si sta avviando a grandi passi verso l’inizio della stagione outdoor.