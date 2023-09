Home

18 Settembre 2023

Atletica, Margherita Voliani vola e vince in azzurro a Oderzo

Livorno 18 settembre 2023

Margherita Voliani dimostra carattere da vendere. La forte mezzofondista livornese allenata da Enzo Fasano, dopo la brillante prova ai Campionati Europei di Gerusalemme ed il titolo italiano; si è resa protagonista nuovamente in azzurro nella gara ai European Road Race di Oderzo

Una gara di testa con la svedese Sundqvist e la serba Mehemedovic, proprio quest’ultima ha tentato l’allungo all’ingresso nel rettilineo finale non facendo conto del carattere coriaceo della livornese che ha vinto la gara in 16’41 contro il 16’42 della serba.

Per Margherita sicuramente un 2023 da incorniciare con l’ultimo appuntamento a giorni a Modena per la finale scudetto under 23.

Risultato di grandissimo profilo per la Società amaranto Altletica Libertas Runners che dimostra sempre di più di essere nel novero delle princiali Società italiane in attesa, si dice, di annunci di grande rilievo.

