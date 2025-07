Atletica Mirco Fragola convocato in azzurro per gli europei under 20

Home

30 Luglio 2025

Livorno 30 luglio 2025

Altra convocazione in azzurro questa volta per i campionati Europei under 20 che si svolgeranno a Tempere in Finlandia dal 7 al 10 agosto. Questa volta ad esordia in maglia azzurra per l’Atletica Libertas Livorno sarà Mirco Fragola, il giovanissimo classe 2007, giunto quest’anno nella società amaranto e subito esploso con ottime prestazioni.

Dopo il minimo europeo ottenuto durante la stagione, il secondo posto agli italiani con il record personale di 47”28 gli hanno valso il biglietto per Tampere dove effettuerà la gara individuale dei 400 ed una frazione di 4 x 400.

Proseguono così gli ottimi risultati degli atleti amaranto ora attesi nel fine settimana ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle.