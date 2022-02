Home

Sport

Atletica, Moretti campione italiano allievi. Pettirossi miglior prestazione italiana

Sport

22 Febbraio 2022

Atletica, Moretti campione italiano allievi. Pettirossi miglior prestazione italiana

Livorno 22 febbraio 2022

Continua l’ottima stagione invernale per i colori amaranto della Libertas Runners Livorno.

In questo week end grande prova dei due giovani marciatori amaranto ad Ancona in occasione del loro primo Campionato italiano nella categoria allievi nei 5.000m di marcia indoor.

Prova di coraggio e grande forza per Omar Moretti , primo anno di categoria, che non vuole fare gara tattica, come spesso nelle competizioni in cui si assegnano le medaglie.

Dopo il primo kilometro rompe gli indugi e va via in fuga in solitaria con una cavalcata trionfante che lo porta a vincere il suo primo Campionato italiano, dopo il bronzo e l’argento nella categoria cadetti.

Omar non si è accontentato di vincere il titolo italiano ma è anche riuscito a siglare il suo primato personale di 22’52″16.

Buona prova anche di Tommaso Nocchi che in una gara che vedeva alla partenza i migliori interpreti del tacco-punta di questa stagione e della scorsa è riuscito a conquistare la nona posizione avvicinando il suo primato con il tempo di 24’41″78.

Complimenti anche al loro tecnico Massimo Passoni per la grande qualità del lavoro che fa sul campo e i grandi risultati che ottiene insieme ai suoi atleti.

Grande prestazione di Diego Pettorossi nelle finali dei Conference Champs di Birmingham in Alabama dove conquista due primati personali:

6”76 sui metri 60 ma soprattutto 21”04 sui 200 metri, miglior prestazione italiana stagionale e 15^ tempo di tutti i tempi Italia

Due risultati di grandissimo livello internazionale che questo atleta atteso prossimamente in Italia, terminati gli studi.

Nella fotografia Diego con due grandi campioni: al centro Carl Lewis e l’allenatore americano di Diego il campione Kareem Streete Thompson, 9”96 sui 100 e 8,16 nel lungo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin