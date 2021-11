Home

Sport

Atletica, Nahimana Cavaline continua a volare

Sport

23 Novembre 2021

Atletica, Nahimana Cavaline continua a volare

Livorno 23 novembre 2012

Continuano le soddisfazioni sulle gare su strada per l’atleta del burundi tesserata per la Società amaranto Cavaline Nahimana che a Sesto Fiorentino nel 19° Palio Fiorentino, valevole per l’assegnazione dei titoli toscani, gara ufficiale di 10 kilometri, è andata a cogliere la vittoria nella propria gara femminile in 32”51 molto vicina al suo primato personale di 31”48.

Per Cavaline una stagione da incorniciare in attesa dei prossimi risultati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin