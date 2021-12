Home

Sport

Atletica, Nahimana Cavaline si conferma nelle gare su strada

Sport

6 Dicembre 2021

Atletica, Nahimana Cavaline si conferma nelle gare su strada

Livorno 6 dicembre 2021

Continua incessante l’attività su strada della Cavaline la quale in un week ha partecipato prima ad una gara su strada di 5 kilometri a Zola Pedrosa arrivando al secondo posto con 16’14 per poi partecipare il giorno successivo a Padenghe sul Garda nella Half Marathon dove ha bissato il secondo posto del giorno precedente ed in volata ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h13’42.

Un finale di stagione decisamente positivo in attesa dell’inizio dell’attività di corsa campestre per l’atleta della Libertas Runners Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin