18 Marzo 2025

Livorno 18 marzo 2025 Atletica: ottima prestazione di Marmonti in azzurro, bene gli amaranto al Cross a Cassino

Ottima prestazione a Nicosia (Cipro) in occasione della Coppa Europa di lanci per Stefano Marmonti che onora la maglia azzurra centrando il primato personale nel disco che atterra a 53,48m. Il discobolo amaranto fa suo anche lo standard per gli Europei U23 in programma a Bergen in Norvegia a luglio ed è settimo nella gara della sua categoria. Per lui anche l’argento con la squadra maschile U23 azzurra.

A Cassino in occasione della Festa del cross e Campionati Italiani di cross bene la giovane Rebecca Bellini con i colori della Toscana nei 2 km chiude in 7’28 conquistando il bronzo con la rappresentativa, mentre l’altro giovane Riccardo Seripa sui 3 km fa 11’01. Nel cross corto Samuele Zanti chiude in ottima posizione con in 9’19. Nei 10 km maschili il miglior amaranto è di Francesco Alliegro che conclude la sua prova in 32’17, mentre Jean Marie Niyomukiza atteso ed in grande forma si ferma a 34’18 a causa di una distorsione e conclude la gara per spirito di squadra mentre Filippo Benvenuti fa 43’23. Bene la squadra femminile che centra la 14^ piazza generale confermandosi anche per il prossimo anno. La migliore amaranto nella prova è per Alessandra Succetti che corre gli 8km in 31’40, poi Margherita Voliani con 33’26 e Anita Ghelardoni in 33’50.