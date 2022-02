Home

Sport

Atletica, Passoni nello staff tecnico per i campionati del mondo di marcia in Oman

Sport

16 Febbraio 2022

Atletica, Passoni nello staff tecnico per i campionati del mondo di marcia in Oman

Livorno 16 febbraio 2022

Atletica – La Libertas Runners Livorno comunica la designazione ufficiale anche per il tecnico Massimo Passoni che farà parte dello staff tecnico che parteciperà ai prossimi Campionati Mondiali a squadre di marcia in programma a Miscat in Oman il 4 e 5 marzo.

Si arricchisce così la presenza dei colori amaranto nella trasferta in Oman che sarà composta anche dagli atleti, già convocati, Sofia Fiorini, Davide Finocchietti e Gianluca Picchiottino.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin