Atletica, Pettorossi per due centesimi escluso dagli europei di Roma

6 Agosto 2024

Livorno 6 agosto 2024 – Atletica, Pettorossi per due centesimi escluso dagli europei di Roma

Grande prestazione per Diego Pettorossi che dopo le batterie concluse con 20”63 si migliora nelle serie di ripescaggio andando a cogliere un importante secondo posto con 20”53.

Il secondo posto però non gli è sufficiente per passare il turno. Pettorossi risulta il primo degli esclusi dalle semifinali per solo due centesimi battendo però; battendo Mumenthaler Timothe, fresco vincitore degli europei di Roma.

Una grande prestazione per Diego che conferma il suo stato di grazia giungendo a queste Olimpiadi al 25° posto.

Esordio mercoledì per Andy Diaz nel triplo, nelle qualificazioni, dove c’è molta attesa mentre venerdì sarà la volta di Ilaria Accame nella staffetta 4 x 400, chiamata ad un’altra grande prova dopo il record italiano stabilito ai recenti europei di Roma.