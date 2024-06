Home

4 Giugno 2024

Atletica, Picchiottino in azzurro agli Europei di Roma

Dopo le convocazioni di Ilaria Accame e Diego Pettorossi per gli Europei di Roma di questo fine settimana arriva anche quella di Gianluca Picchiottino che farà parte della spedizione azzurra.

In quella che senz’altro è la miglior stagione del capitano della squadra amaranto, in cui è riuscito a migliorarsi gara dopo gara ogni volta, arriva anche questa meritata convocazione in azzurro agli Europei in Italia, in una gara spettacolare nel centro di Roma, sui Fori Imperaili.

Sale così a ben tre atleti amaranto che rappresenteranno la Atletica Libertas Unicusano Livorno a questa edizione degli europei in Italia.