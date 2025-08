Home

1 Agosto 2025

Livorno 1 agosto 2025 Atletica, record di partecipanti amaranto ai campionati assoluti di Cadore

Si svolgeranno nel prossimo week end a Caorle i Campionati Italiani Assoluti che vedranno un record di partecipanti amaranto alla massima competizione nazionale, ben 19 atleti con la maglia dell’Atletica Libertas Livorno e ben cinque amaranto con la maglia di un Gruppo Sportivo Militare.

Ad aprire la manifestazione ci sarà la fresca aviera Ilaria Accame nei 400 dopo un avviso di stagione complicato, seguirà Jasmine Al Omari nel triplo ritornata a misure di ottimo livello, quindi la capitana Fabiola Caruso nel disco e l’astista rivelazione dell’anno Francesca Dussin. Quindi l’altro aviere Mattia Contini sui 400 ostacoli, il giovane Romeo Monaci dei 100 atteso ad una sua riconferma sui livelli raggiunti quest’anno, quindi il nostro campione del mondo Andy Diaz anch’esso con qualche problemino fisico in via di risoluzione, quindi Riccardo De Cesare sugli 800 e concluderà le gare del sabato Francesco Alliegro che quest’anno ha dimostrato una buona consistenza.

La domenica inizierà con la marcia maschile e femminile dove troveremo il finanziere Gianluca Picchiottino attesa ad una conferma del suo ottimo stato di forma come la fresca azzurra Sofia Fiorini con la compagna di squadra Vittoria Bellini. Nei 200 ecco Diego Pettorossi fresco di cambio di allenatore e location di allenamento quindi sulle siepi Alessandra Succetti e Samuele Zanti ottimo protagonista della specialità quest’anno.

Nel disco ecco Stefano Marmonti atteso ad una conferma dei suoi valori dopo la recente partecipazione agli europei under 23, quindi l’altra azzurra Elisa Fossatelli sui 100 ostacoli e la coppia di belle speranze nel lungo Reda Chahboun e Samuele Baldi mentre concluderà la serata la 4 x 400 con Cosimo Paggini, Mirco Fragola, Andrea Vanchetti e Riccardo De Cesare. Presente ma non partecipante in via di guarigione l’azzurra Arianna De Masi.

Una partecipazione monstre degli atleti amaranto Unicusano a dimostrazione dell’elevato valore e della consistenza della Società.

