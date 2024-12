Home

Atletica: Romeo Monaci e Lorenzo Candiotto vestiranno i colori della Libertas Livorno

20 Dicembre 2024

Livorno 20 dicembre 2024

Tempo di feste ed ecco che la Libertas Unicusano Livorno annuncia i nuovi atleti che andranno a regalare al sodalizio livornese un ulteriore salto di qualità: Romeo Monaci e Lorenzo Candiotto.

Romeo Monaci:

è uno velocista del 2005 proveniente dall’ottimo vivaio della Atletica Grosseto. Giovane poliedrico muove i suoi primi passi nell’atletica provando varie discipline tra cui ostacoli, peso, lungo e prove multiple indoor, per poi scoprirsi nel 2023 velocista di livello. Romeo infatti ha un primato nei 100 metri in 10”59 e di 6”81 nei 60metri. Ha preso parte alla 4×100 U20 agli Europei di Gerusalemme del 2023 e, in questa stagione, ha preso parte allo Sprint Festival di Roma. Finora nella sua breve carriera ha acquisito un secondo posto agli Italiani indoor sui 60m lo scorso anno e collezionato tutte le finali a cui ha partecipato. Insieme a Diego Pettorossi e Davide Felicetti sarà un punto di riferimento della squadra che vedrà il settore velocità notevolmente rafforzato. Si è recentemente trasferito a Roma per studiare all’Università Niccolò Cusano e allenarsi.

Lorenzo Candiotto:

è un astista classe 2000. Cresce nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro come multiplista di buon livello con personali ampiamente oltre i 6000 punti e con l’argento nel 2022 outdoor, la miglior freccia al suo arco era senz’altro il salto con l’asta. Nella scorsa stagione decide di abbandonare le prove multiple e dedicarsi esclusivamente al salto con l’asta con grandi risultati. In una sola stagione è riuscito a migliorarsi da 4,50m a 5,10m ottenuti al coperto e 5,00m all’aperto riuscendo a prendere parte agli assoluti di La Spezia. Con Lucio Neri e i livornesi Federico Martelli e Daniele Carlotti andrà a formare un bel gruppo di saltatori con l’asta che saranno affiancati dalle compagne di allenamento di Lorenzo, Francesca Dussin e Diletta Vitali, in quel di Padova. Lorenzo è uno studente universitario di ingegneria meccanica all’Università di Padova.

