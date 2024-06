Home

Atletica, sei amaranto ammessi agli Italiani Assoluti dopo la prova del Challenge

25 Giugno 2024

Livorno 25 giugno 2024 – Atletica, sei amaranto ammessi agli Italiani Assoluti dopo la prova del Challenge

Tanti pass per gli alfieri amaranto consegnati nel passato week end al Gabre Gabric di Brescia, con ben 3 pass e 3 ripescaggi per i Campionati italiani di La Spezia della prossima settimana.

Apertura della due giorni con Lorenzo Bigazzi che nella prima mattina non ingrana ed è il primo escluso dai posti per gli Assoluti, il suo martello atterra a 57,18m., una misura che però gli permette il ripescaggio per gli Italiani.

Qualche problema di ritmica a metà gara per la giovane Arianna Oldani che chiude però con forza la sua prova sui 400hs in 1’04″29. Nel martello al femminile la capitana Fabiola Caruso stampa un grande primato stagionale con un lancio da 55,32m, sua quarta prestazione di sempre, che le vale il ripescaggio per gli assoluti, mentre nel disco va ampiamente oltre i 50 metri con una bracciata da 51,06m, doppia ammissione per gli Italiani.

Gran ritorno di Samuele Baldi che dopo le precedenti buone gare sigla il personale nel lungo volando a 7,65m, nuovo record societario di categoria, misura che gli consente anche l’accesso diretto agli assoluti. Stagionale nei 3.000 siepi per Erica Sorrentino che grazie al crono di 10’43″47 riesce ad accedere agli assoluti tramite ripescaggio.

Accesso diretto invece per Stefano Marmonti nel disco che grazie al suo primo lancio da 50,60m si piazza al secondo posto, mentre Greta Pistolozzi torna vicina al fresco primato scagliando il suo peso a 14,66m, misura che le vale il pass diretto per La Spezia.

1.500m dolce-amaro, Francesco Alliegro infatti, entrato in extremis al Challenge, sigla il primato personale strappando un posto come ripescaggio con il crono di 3’48″03 nella serie meno accreditata, mentre Federico Maione non termina la sua prova.

Sfortunato anche Giancarlo Perrella che non trova il giusto feeling con la pedana bresciana e si ferma a 62,02m nel giavellotto. Diventa consistente la formazione degli atleti amaranto che parteciperanno agli assoluti di La Spezia con 13 atleti oltre Picchiottino e Diaz.

