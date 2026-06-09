Home

Sport

Atletica, titoli italiani per Pastore e Marmonti

Sport

9 Giugno 2026

Atletica, titoli italiani per Pastore e Marmonti

Livorno 9 giugno 2026 Atletica, titoli italiani per Pastore e Marmonti

Altro week end ed altri titoli italiani per gli atleti dell’Atletica Libertas. A Bressanone in occasione dei Campionati Italiani di prove multiple ecco il bellissimo titolo di Annalisa Pastore, la forte eptathleta piemontese giunta quest’anno alla corte amaranto. Annalisa già quattro titoli negli anni scorsi veniva da due stagioni non esaltanti ma evidentemente l’ambiente amaranto l’ha rivitalizzata portandola a questo titolo con il suo nuovo primato personale stabilito con 5.113 punti.

Annalisa, già azzurra hai Campionati europei di Gerusalemme, ha ottenuto nella gara il personale nel salto in lungo con 5,58 mentre nelle altre gare è andata molto vicina ai suoi primati personali con 15”26 sui 100 ostacoli, 1,66 nell’alto, 10,91 nel peso, 27”18 sui 200,44,98 nel giavellotto e 2’27”27 sugli 800 andando cosi a migliorare il suo primato di 4986 punti ottenuti a Imperia nel mese di maggio. Una progressione di risultati che fa ben sperare in questa giovane atleta che in amaranto ha trovato la compagnia di due altre importanti multipliste come Sara Chiaratti e Marta Giovannini andando così a formare un trio meraviglioso.

A Novara invece, ai Campionati Italiani Universitari, titolo per Stefano Marmonti nel disco con 50,73, per lui che vanta oltre 55 metri di record personale.