Atletica, titolo italiano per Margherita Voliani

24 Luglio 2023

Livorno 24 luglio 2023 – Atletica, titolo italiano per Margherita Voliani

Continuano le grandi affermazioni degli atleti livornesi della Libertas Runners in una stagione lunghissima ma piena di

grandi soddisfazioni e belle sorprese ai Campionati Italiani under 20 svoltisi a Grosseto.

Margherita Voliani, doveva confermare il tempo record stabilito qualche settimana orsono ma non valido per il ranking europeo, partiva da favorita sapendo però di dovere effettuare il minimo per gli Europei , quindi niente gara tattica per vincere il titolo ma gara finalizzata al tempo e dopo una gara di testa dal primo all’ultimo metro vince il suo primo titolo italiano nei 5.000m in 16’43”e 48, confermando lo standard per gli EuroU20 di Gerusalemme.

Sfortunata la gara sui m. 1500 dove in partenza cadeva, si rialzata e concludeva con il buon tempo di 4’39”58.

La sorpresa del giorno veniva dai 400m Cosimo Paggini dopo aver corso la batteria in 49”18, fa uno strabiliante 48”;60 in finale che gli regala il terzo posto, a solo un centesimo dal secondo, al suo primo campionato italiano, dopo un solo anno dalla ripresa degli allenamenti.

Altra ottima prestazione veniva dalla pedana del salto in lungo dove Matilde Guarino conquistava un ottimo quarto posto con la misura di 5,91, ora anche per ei l’attesa per gli assoluti di Molfetta. Sfortuna la prova di Sofia Fiorini partita nella gara dei 10.000 metri di marcia con la ferma volontà di un posto sul podio ma incappata nella squalifica, ora per lei una pronta rivincita ai Campionati Italiani assoluti.

Grande stagione per i colori amaranto con risultati e titoli che la confermato la Società livornese leader in campo nazionale.

