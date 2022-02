Home

Atletica, tre amaranto in maglia azzurra ai mondiali in Oman

2 Febbraio 2022

NON UNO MA BEN TRE AMARANTO IN AZZURRO AI CAMPIONATI MONDIALI IN OMAN

Livorno 2 febbraio 2022

La notizia era nell’aria dopo le bellissime prove ai Campionati Italiani di Pescara.

L’ufficializzazione ha del sensazionale per i colori amaranto della Libertas Runners Livorno:

tre amaranto, tre convocazioni in azzurro ai campionati del mondo a Muscat in Oman il 4 e 5 marzo.

Il direttore tecnico della nazionale di atletica leggera Antonio La Torre ha comunicato la formazione che vedrà Gianluca Picchiottino, in doppio tesseramento Fiamme Gialle e Libertas Unicusano, partecipare alla 20 kilometri insieme al compagno di squadra amaranto Davide Finocchietti che dopo varie esperienze internazionali vede premiata la sua grande abnegazione.

Per Gianluca si tratta di una nuova importante convocazione dopo le esperienze in Coppa Europa, Giochi del Mediterraneo e Campionati Europei under 23. Per Davide una nuova esperienza di alto livello dopo il titolo europeo under 23 del 2018.

Grande soddisfazione in casa amaranto anche per la giovanissima Sofia Fiorini, la non ancora diciottenne marciatrice, scoperta da Elisa Zuccari in quel di Poppi in provincia di Arezzo e oggi plasmata dal tecnico amaranto Massimo Passoni.

Per lei una grande soddisfazione per una ragazza che si sobbarca un impegno veramente importante per venire ad allenarsi a Livorno conciliando l’ottimo percorso di studio con ottimi risultati sportivi, per lei questa prima maglia azzurra è un riconoscimento al grande impegno dimostrato in questi anni ed una prima importante tappa della sua carriera sportiva.

Un grande risultato della Società e del suo tecnico Massimo Passoni, appassionato ed apprezzato allenatore, come del resto un sentito ringraziamento va al suo collaboratore Matteo Guido, da qualche

mese trasferitosi a Modena per motivi di studio, ma artefice anch’esso di questo grande successo, che premia il grande impegno della Società ed al suo sponsor Università Niccolò Cusano, che porta sempre più in alto i colori amaranto della nostra città.

