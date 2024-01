Home

Sport

Atletica, tredici titoli toscani indoor per la Libertas Runners

Sport

19 Gennaio 2024

Atletica, tredici titoli toscani indoor per la Libertas Runners

Livorno 18 gennaio 2024 – Atletica, tredici titoli toscani indoor per la Libertas Runners

I motori degli atleti amaranto si stanno scaldando e in questo weekend scoppiettante arrivano 3 record societari assoluti indoor e ben 13 titoli toscani indoor dal Palaindoor di Carrara nelle corse.

Sull’impervio pistino da 160m di Carrara il primo titolo arriva nei 50m allievi con Davide Felicetti che corre prima la batteria in 6″25 e la finale vittoriosa in 6″23 avvicinando il primato.

Nei 200m al maschile i portacolori amaranto fanno en plein vincendo i titoli in palio per ogni categoria: ad aggiudicarsi il titolo assoluto e juniores è Cosimo Paggini che taglia il traguardo in 23″22, quello promesse va a Wickasitha Pannacci in 24″71 mentre il titolo allievi va nuovamente a Davide Felicetti che fa doppietta con il crono di 23″92.

Doppio titolo nei 200m per Greta Giusti che fa il personale in 28″00 vincendo il titolo assoluto e promesse.

Nei 400m altra doppietta per Cosimo Paggini che conquista il titolo assoluto e di categoria in 51″59, mentre al femminile Greta Giusti vince il titolo promesse in 1’00″44 primato personale per lei.

Nella marcia Sofia Fiorini inciampa e cade ma non si perde d’animo e conclude una grande gara tutta di testa con il crono di 13’58″96 vincendo il titolo assoluto e promesse nei 3.000m di marcia, mentre una gara di grande carattere porta Davide Finocchietti a vincere il titolo assoluto sui 5.000m di marcia con l’ottimo tempo di 19’51″16 in una gara senza storia.

Sempre a Carrara Fiere terzo posto nei 50m per Giacomo Giovinazzo che corre la batteria in 6″31 migliorandosi a 6″29, primato personale , mentre nei 200m taglia il traguardo in un buon 23″39 che gli vale l’argento nella gara assoluta.

Nella gara allievi Simone Coltelli corre la batteria in 6″51 e la finale in 6″53, mentre nelle batterie Edoardo Gori e Michael Noya corrono sotto i 7 secondi in 6″58 e 6″97 entrambi vicini al primato, mentre Martino Melucci e Andrea Maggi corrono in 7″00 e 7″01.

Per Maggi l’esordio nel peso con un lancio da 8,29m. Record societario assoluto indoor per Greta Pistolozzi che fa volare il suo peso a 14,03m, con un secondo lancio da 13,98m. Nei 400m primato personale assoluto per Wickasitha Pannacci che chiude la sua prova in 54″96, mentre esordiscono sugli 800m Anna Tramonti e Mattia Tedeschi rispettivamente in 2’37″75 e 2’13″27.

Da Ancona arriva il record societario dei 60 ostacoli grazie a Valentina Bianchini che corre prima la batteria in 8″78 e poi in finale si migliora fino a 8″68, mentre nei 60m corre al millesimo il suo stagionale in 8″21. Nei 1.500m Elia Luzzi corre in 4’41″77 e gli 800m dove taglia il traguardo in 2’03″21 e Chiara Francalanci fa 2’38″33.

Sprint e ostacoli anche a Saronno, Modena, Napoli e Aosta: a Saronno Ilaria Accame esordisce sui 60m e corre la batteria in 7″69 mentre in finale sigla il record societario assoluto in 7″54, mentre esordisce in amaranto Arianna Oldani nei 60 ostacoli. La specialista del giro di pista con barriere corre prima in 9″56 e poi stacca il pass per i Campionati italiani in 9″37.

A Modena Michela Barotti fa il personale nei 60m correndo in 7″75 e 7″74, mentre a Napoli Giulia Giordano al suo esordio avvicina i primati indoor su 200m e 400m rispettivamente corsi in 28″07 e 1’03″73. Ad Aosta buon esordio per Gabriele Adorni che corre i 60 ostacoli in 8″33 e la finale e 8″34.

A Firenze qualche problema per gli astisti Federico Martelli e Daniele Carlotti che saltano 3,55m e 3,25m, mentre i giovani Matteo Albieri e Riccardo Bruscantini tentano in primato senza successo fermandosi alla quota di 3,10m e 3,25m. Nel salto in lungo Caterina Da Mommio riparte da un interlocutorio 5,22m mentre Samuele Baldi mette a referto un 6,87m in una gara costellata di nulli. A Padova primato stagionale nell’asta di Diletta Vitali che valica l’asticella a quota 3,50m.

Negli States esordio per Diego Pettorossi che corre i 60m in 6″80 e i 200m già vicino al suo primato indoor chiudendo la sua prova in 21″08. Prima esperienza oltreoceano anche per Matilde Guarino che nel lungo atterra a 5,65m.

Atletica, tredici titoli toscani indoor per la Libertas Runners

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin