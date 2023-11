Atletica, venerdì la consegna delle borse di studio Unicusano intitolate a Trainni, Pistolozzi e Matteucci 

Home

15 Novembre 2023

Si svolgerà venerdi 17 alle ore 17,30 nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno la consegna delle borse di studio Unicusano per sei atleti risultati vincitori in base ai risultati sportivi e ai voti scolastici.

Davanti alle autorità cittadine e della federazione di atletica leggera saranno consegnate le borse di studio che rappresentano un fiore all’occhiello della Società amaranto sia per la particolarità dell’iniziativa sia per quanto rappresentano essendo intitolate a tre giovani atleti livornesi scomparsi prematuramente; Dario Pistolozzi, Leonardo Trainni e Andrea Matteucci.

“Il ricordo di questi tre ragazzi deve rimanere indelebile in tutte le future generazioni per quello che hanno rappresentato, per come sono scomparsi, perché la memoria è un qualcosa di determinante nella vita di tutti i giorni e non può essere cancellata o dimenticata, questa è la cultura della nostra Società, questi sono i nostri valori, afferma il Presidente Giovanni Giannone”.

Quindi sport e studio un binomio fondamentale per la crescita delle giovani generazioni a dimostrazione che lo sport e lo studio possono, debbono coesistere anche a buoi livelli e questa sarà la dimostrazione.

A rendere onore a questa iniziativa ci sarà anche un loro compagno di squadra, Andy Diaz, che ha volutamente chiesto di partecipare, lui fresco primatista italiano, vincitore nel 2022 e 2023 della Diamond League.

