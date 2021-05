Home

Atletica, vola Chaboun al meeting di Savona 7,76 nel lungo

14 Maggio 2021

Atletica, vola Chaboun al meeting di Savona 7,76 nel lungo

Livorno 14 maggio 2021 – Atletica Libertas Runners Livorno: vola Chaboun al meeting di Savona 7,76 nel lungo

Con il meeting di Savona inizia la stagione degli eventi internazionali sul territorio nazionale ed ecco che immediatamente vediamo spiccare i colori amaranto.

In un meeting che passerà alla storia per il record italiano di Marcell Jacobs sui metri 100 grande prova di Reda Chauboun che in una gara ad altissimo contenuto tecnico è riuscito ad ottenere un ottimo 7,76, molto vicino al suo record personale di 7,81, con una serie di salti nell’arco dei 10 centimetri, arrivando dietro al solo italiano Randazzo ed all’australiano Henry Frayne dimostrando tutto il suo valore.

Per Chouboun ora due meeting all’estero per crescere ulteriormente e presentarsi prossimamente agli amanti dell’atleta leggera toscana.

Al meeting di Bergamo in pista i giovani mezzofondisti Francesco Alliegro che si conferma negli 800 con 1’54”02 e Sophia Favalli con 2’09”85.

Fine settimana intenso con Davide Finocchietti che volerà a Podebrady in Repubblica Ceca dove parteciperà alla European Race Walking Team Championship di marcia.

