17 Ottobre 2024

Livorno 17 ottobre 2024 – Atletica, Voliani seconda ai campionati italiani su strada

Non finisce mai la stagione 2024 per i colori amaranto ed ecco una nuova esaltante prestazione da parte di Margherita Voliani, che dopo aver abbattuto il proprio primato sui m. 5000 alla finale scudetto di Modena si è ributtata in pista, per il vero in questo caso su strada, andando a conquistare la seconda piazza al Campionati Italiani dei m. 10.000 su strada con il tempo di 34’56”0, gara vinta da Laura Ribigini.

L’atleta allenata da Enzo Fasano della Libertas Runners sta dimostrando in questo finale di stagione tutto il suo valore in attesa dell’esordio nella mezza maratona per lei che il 2025 rappresenterà una stagione veramente importante.

