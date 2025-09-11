Home

11 Settembre 2025

Attacco a Global Sumud Flottiglia, Cgil e Uil proclamano stato di agitazione nei porti

Porto di Livorno: proclamato lo stato di agitazione dai lavoratori e dalle lavoratrici

I portuali del Sistema del Mar Tirreno Settentrionale hanno proclamato lo stato di agitazione. La decisione è arrivata dopo l’assemblea del 10 settembre 2025, indetta dalle segreterie provinciali di Fit Cgil e Uil Trasporti. Al centro della discussione il sostegno alla missione umanitaria Global Sumud Flottilla, impegnata nel portare viveri e beni di prima necessità alla popolazione di Gaza.

Il documento approvato in assemblea ha dato mandato ai sindacati di avviare un percorso di mobilitazione, che al momento si traduce nello stato di agitazione generale, ma con la garanzia di mantenere le prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie. Nei prossimi giorni saranno valutate ulteriori azioni di protesta, le cui modalità verranno rese note tempestivamente.

Le sigle sindacali hanno comunque ribadito che ogni iniziativa sarà condotta nel rispetto della normativa nazionale sui servizi pubblici essenziali (Legge 146/90) e delle regole stabilite dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti. Per questo motivo saranno garantiti lo sbarco e l’imbarco di merci deperibili, animali vivi, merci pericolose, oltre ai servizi indispensabili legati alla sicurezza, alla salute e alla tutela dei passeggeri.

La proclamazione dello stato di agitazione rappresenta un segnale forte e unitario dei lavoratori e delle lavoratrici del porto, che scelgono così di affiancare il proprio impegno sindacale alla causa umanitaria e di solidarietà internazionale.

