2 Ottobre 2025

Livorno 2 ottobre 2025 Attacco alla flottiglia, in centinaia con USB: bloccato traghetto Moby e corteo fino alla Prefettura

Dopo appena due ore dalla pubblicazione del post con cui USB Livorno denunciava l’attacco alla Global Sumud Flottilla, il sindacato ha radunato alcune centinaia di manifestanti al porto, dando vita a una protesta che ha immediatamente avuto risonanza.

Il presidio è scattato al varco Fortezza, dove i dimostranti hanno bloccato per circa un’ora la partenza del traghetto Moby Fantasy. La mobilitazione ha poi cambiato forma: dal porto, i manifestanti si sono mossi in corteo verso il centro città, fino a raggiungere la Prefettura.

L’azione, spiegano da USB, è stata una risposta diretta all’aggressione subita dalla flottiglia internazionale impegnata a portare aiuti umanitari a Gaza, e rientra in un percorso di lotta più ampio che il sindacato sta portando avanti.

“Giù le mani dalla Flottilla! – hanno dichiarato i rappresentanti USB – siamo pronti allo sciopero generale del 3 ottobre, alle ore 6 al Varco Zara”. Un messaggio chiaro, che unisce la solidarietà alla missione umanitaria con la mobilitazione sindacale a livello nazionale.

La manifestazione livornese ha ribadito ancora una volta come la città labronica sia al centro del dibattito e delle azioni collettive in solidarietà con la causa palestinese e contro il traffico di armi nei porti italiani.