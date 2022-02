Home

24 Febbraio 2022

Collesalvetti (Livorno) 24 febbraio 2022

Attacco all’Ucraina, a Collesalvetti una fiaccolata per dire no alla guerra

I gruppi consiliari (5 Stelle, Cittadini in Comune per Collesalvetti, Collesalvetti Civica, Partito Democratico) e l’Amministrazione Comunale, invitano la cittadinanza a partecipare alla fiaccolata simbolica contro la guerra in Ucraina che avrà luogo questa sera, alle ore 18.30, a Collesalvetti, con partenza da piazza della Repubblica e arrivo al Monumento ai Caduti.

