Attacco cardiaco fatale in albergo, muore turista 57enne

23 Agosto 2025

Livorno 23 agosto 2025

Turista straniero muore per arresto cardiaco in un hotel a Livorno

Tragedia a Livorno nella notte di ieri intorno alle ore 23:00, quando un turista straniero di 57 anni, ospite dell’hotel Palazzo, sarebbe stato colpito da un improvviso e fatale arresto cardiaco. Immediato l’allarme con i tentativi di salvare la vita all’uomo, e l’immediato l’intervento dei soccorsi inviati dal 118

Purtroppo, all’arrivo dell’ambulanza, l’uomo era già deceduto e per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dell’accaduto.