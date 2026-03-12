Attacco unilaterale Usa-Israele, Franchi (PD): No all’uso delle basi in Italia

Politica

12 Marzo 2026

Livorno 12 marzo 2026 Alessandro Franchi, Segretario di federazione PD Livorno e Consigliere Regionale del PD, interviene con un comunicato stampa sulla situazione internazionale Questa la sua posiziona: “No alla guerra, No all’uso delle basi in Italia, Si alla diplomazia”

“La federazione del Partito Democratico di Livorno esprime forte preoccupazione per la crescente instabilità dello scenario globale e per l’escalation militare che rischia di allargare ulteriormente i conflitti in corso.

Siamo stati e restiamo netti nella condanna del regime di Teheran, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione del proprio popolo. Ma l’attacco unilaterale di USA e Israele all’Iran, in spregio al diritto internazionale e scavalcando le sedi multilaterali, sta provocando la morte di migliaia di civili e distruzioni anche in Libano, causando al tempo stesso gravi ripercussioni sull’economia mondiale e alimentando il rischio di una spirale di violenza senza fine.

Questa nuova guerra si aggiunge a quelle già aperte in altre aree del mondo, dall’Ucraina al Medio Oriente, dal Pakistan a diverse zone dell’Africa. I principi fondamentali dell’ordine costruito dopo la Seconda guerra mondiale — dal rispetto del diritto internazionale al ruolo delle istituzioni multilaterali, fino alla ricerca di soluzioni politiche ai conflitti — sono oggi messi in discussione e calpestati.

Di fronte a questa situazione il Partito Democratico ribadisce con forza la necessità di lavorare per la pace, promuovere il cessate il fuoco nelle aree di crisi e riaprire canali diplomatici e negoziali in grado di fermare l’escalation militare e rafforzare il rispetto del diritto internazionale.

Riteniamo che l’Europa, oggi purtroppo spettatrice impotente, debba assumere un ruolo più forte e autorevole nella gestione delle crisi globali, rafforzando strumenti di cooperazione politica e diplomatica e contribuendo alla costruzione di percorsi concreti di stabilizzazione e di pace.

Allo stesso tempo chiediamo al governo italiano di assumere una posizione chiara e coerente con i principi della Costituzione, riaffermando il valore del diritto internazionale e del dialogo tra gli Stati e dichiarando il rifiuto di qualsiasi utilizzo delle basi nel nostro Paese per iniziative militari non approvate dall’ONU.

In un contesto globale così fragile è fondamentale riaffermare il valore del dialogo, della diplomazia e della cooperazione tra i popoli, consapevoli che le grandi crisi internazionali hanno ricadute dirette sulle nostre comunità, sull’economia nazionale e sulla sicurezza dei cittadini”.

Alessandro Franchi, Segretario di federazione PD Livorno e Consigliere Regionale del PD Toscana.