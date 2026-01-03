Attacco USA a Venezuela, il PCI condanna gli Stati Uniti e chiede sanzioni
Livorno 3 gennaio 2026
Il Partito Comunista Italiano Livorno e il PCI Toscana condanno l’attacco USA al Venezuela tramite il seguente comunicato:
“Condanniamo con fermezza l’ennesima aggressione imperialista degli Stati Uniti contro la Repubblica Bolivariana del Venezuela. Le pressioni economiche, le sanzioni illegittime e le continue ingerenze politiche rappresentano una grave violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli.
Ribadiamo la nostra piena solidarietà al popolo venezuelano e il suo diritto all’autodeterminazione, respingendo ogni tentativo di destabilizzazione volto a piegare un Paese sovrano agli interessi del capitale e dell’imperialismo.
La pace, il dialogo e il rispetto reciproco tra le nazioni sono le uniche vie per la convivenza internazionale.
Sempre sulla base della reciprocità chiediamo, del resto, sanzioni economiche verso gli Stati Uniti, il blocco di tutti gli interessi economici in Italia dei potenti statunitensi, nonché il finanziamento e l’invio di armi al Venezuela, secondo la medesima logica seguita dai governi europei, compreso quello italiano, nei confronti di Russia e Ucraina.
No all’imperialismo, sì alla sovranità dei popoli”.
PCI Livorno e PCI Toscana