2 Settembre 2022

Livorno 2 settembre 2022 – Attenzione ai Fake online: HD SSD 4 TB? No 120GB usb2. “Troppo bello per essere vero… infatti…”

Riportiamo la lettera ricevuta da un lettore che mette in guardia da una serie di hd ssd fake prodotti e venduti anche sulle principali piattaforme online. Il lettore ci racconta la sua esperienza e spera che questo articolo possa mettere in guardia e possa essere utile a tutti i consumatori

“Siamo difronte all’ennesimo prodotto “Fake”, il prezzo per un HD SSD da 4 tera scontato del 25% su una nota catena di vendita online era di 50 euro e ha generato da subito doverosi sospetti.

Col fatto che lo stesso prodotto lo si può trovare a prezzi ancora più bassi, su altri canali di vendita o da altri rivenditori presenti su questa stessa piattaforma, i sospetti si erano ingigantiti.

D’altronde, alcuni siti di “recensioni” di prezzi, lo inserivano tranquillamente in elenchi! E alcune valutazioni positive e/o favorevoli hanno vagamente attenuato questi dubbi. Tanto valeva tentarne l’acquisto nel dubbio…

Purtroppo i dubbi si sono concretizzati subito nei primissimi tentativi di utilizzo!

Il prodotto veniva così descritto:

Disco rigido esterno 4 TB SSD portatile Hard Disk Esterno da USB 3.1 tipo C da 4000 GB, compatibile con Windows, Android, Linux

Il prodotto ricevuto purtroppo non aveva queste caratteristiche

In sintesi, in ordine di apparizione, ecco gli aspetti di maggior rilievo che ne sentenziano a tutti gli effetti;

la falsità del prodotto (o, nella migliore delle ipotesi) la totale “non conformità” a quanto indicato nell’annuncio di vendita!

1) la velocità:

il trasferimento in scrittura è limitato a una media di appena 13/14 Mb/s, con picchi di circa 16,5 Mb/s!

la prova è stata effettuata collegando il disco direttamente a una presa USB3.1 di un NAS di ultima generazione, trasferendo file di grandi dimensioni per una copia ottimizzata.

Decisamente ridicolo e tutt’altro che “High Speed” o “Fast”.. non si arriva nemmeno alla banda limite dello standard 2.0!

2) capienza:

Le prove in scrittura (più di una) hanno dato tutte il medesimo risultato. La copia va in blocco ed errore al raggiungimento di circa 116 GB trasferiti (con un’attesa di circa un paio d’ore a tentativo!).

la capienza reale, a dispetto di quanto dichiarato dall’elettronica del disco al sistema operativo, non supera i 128Gb, altro che 4Tb (o 3,7TB formattati)! Il file system predefinito è l’exFAT (giustamente) e sono state tentate altre riformattazione da diversi sistemi nel medesimo File System, con risultati invariati… il disco va in protezione da scrittura irrimediabilmente e senza possibilità di cancellare o scrivere alcunché, al raggiungimento dei circa 120GB di contenuti scritti! Fino a riformattazione del disco e medesimo blocco ad ogni tentativo di scrittura oltre i 120GB..

La capienza dichiarata è evidentemente FALSA, la sapienza reale, presunta, è 128GB appena (oltre che estremamente lenta!) non ho proceduto a verifica dei dati.. ma è sospettabile la pregiudicazione degli stessi (facilmente concatenabili per ovvi motivi!). In una “configurazione” simile, le probabilità di avere dati corrotti anche nei soli 120GB scrivibili è altissima!

3) fattura del prodotto:

l’aspetto dell’oggetto in sé è gradevole, lo chassis è solidamente chiuso, probabilmente con colle, da cui non ho provveduto alla verifica dell’hardware contenuto. Il cavo in dotazione si presenza corto e relativamente spesso, ma di bassa qualità, il tipo di connettori è USB3.1 (Type-C) sul lato HDD e USB 3.0 (Type-A) lato PC, le velocità sono però relative a 1/2 USB 2.0 mediante…

Gli adattatori in dotazione sono ridicoli, il Type-C/Type-A non funziona nel 99% dei casi..

4) OTG:

anche se è una valutazione ornai superflua ho provveduto a tentarne il collegamento a dispositivi mobili, pessimo, anche qui!

la connessione tramite adattatore Type-C è impossibile, la connessione, su dispositivi Type-C, è stata possibile esclusivamente via adattatore USB 2.0 Type-A mini, a sua volta adattato a Type-C… assolutamente instabile (ovviamente) ma indicativo sulla effettiva natura del controller integrato.. non è assolutamente un 3.0… ne ha solo i colori!

Conclusioni:

Personalmente riterrei che si configura facilmente un reato di “FRODE (o truffa!)”, col fatto che “la piattaforma” ci protegge da queste sporadiche eventualità, mi guardo bene di produrmi in tal senso e mi limito a “Sconsigliare caldamente” l’acquisto di questo inutile oggetto..

La preoccupazione più grande è però rivolta alla incredibile prolificazione di questo genere di offerte.

I casi di hard disk esterni “Falsi” (o Fake”) sono numerosissimi e spesso avvallati da finte recensioni o da siti di acquisto che non ne verificano la genuinità del prodotto… (sponsorizzazioni vere e proprie).

Spero di risultare utile a chi rischia un incauto acquisto”.

Come redazione abbiamo cercato online e dopo aver digitato sui motori di ricerca HD SSD esterni 4 tera siamo stati invasi da migliaia di oggetti apparentemente rutti uguali dai prezzi che variavano dai 12 ai 100 euro.

Cercando tra le truffe ed i fake online, per chi volesse approfondire consigliamo questi link che fanno addirittura vedere cosa c’è dentro questi HD, anche dei pesi per renderli più realistici

https://www.ontrack.com/it-it/blog/truffa-degli-ssd-fake-super-economici

