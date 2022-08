Home

9 Agosto 2022

Attenzione ai falsi operatori Caritas, rubati tesserini e ricevutario dallo stand a Effetto Venezia

Livorno 9 agosto 2022 – Attenzione ai falsi operatori Caritas, rubati tesserini e ricevutario dallo stand a Effetto Venezia

E’ la Caritas ad annunciarlo e a mettere in guardia i cittadini attraverso i social

“Purtroppo nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 alcuni vandali hanno violato il nostro stand sugli scali del Refugio dove eravamo presenti con l’escape room sull’economia circolare in collaborazione con Escape4Change e Associazione EUfemia.

I vandali, oltre a rendere inservibile lo stand per la serata di sabato, provocando un grave danno agli amici di Escape4Change e alle tante persone che si erano prenotate per gli slot della serata,

hanno trafugato anche alcuni tesserini identificativi della Fondazione Caritas Livorno utilizzati dai nostri volontari e operatori, oltre a un blocco delle ricevute utilizzato per registrare le donazioni in favore della Fondazione Caritas.

Temendo che qualcuno possa approfittarne per promuovere azioni o raccolte fondi a nome della Fondazione Caritas Livorno, informiamo che;

tutte le campagne per la raccolta di donazioni vengono promosse solo attraverso i nostri canali ufficiali sia social che web

Invitiamo a diffidare da chiunque si dovesse presentare come volontario o operatore della Fondazione Caritas Livorno al di fuori delle iniziative promosse ufficialmente.

Siamo spiacenti per questo brutto episodio e ci scusiamo con tutti coloro che si erano prenotati per partecipare all’escape room di sabato e che non hanno potuto prendere parte all’attività. Speriamo che ci sia presto una nuova occasione per approfondire i temi dell’economia circolare e della cura del Creato”.

