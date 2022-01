“Attenzione ai falsi profili Facebook nei commenti”, l’avviso della Questura

Home

17 Gennaio 2022

Livorno, 17 gennaio 2022

Truffe, la Questura di Livorno avvisa: “attenzione ai falsi profili Facebook nei commenti”

Potrebbe capirvi che nei vostri post ci siano commenti di persone che cercano di farsi aggiungere come amici su Facebook.

Hanno foto profilo belle e rassicuranti, ma non pubblicano quasi nulla e ci sono poche informazioni.

Sono profili falsi e le foto sono prese in Rete.

Una volta ottenuta la vostra amicizia possono contattarvi via chat avanzando richieste che sono delle vere e proprie truffe. Una tra le tante quella di farvi credere di avervi ripreso tramite webcam chiedendo dei soldi per non diffondere un filmato compromettente. Oppure possono appropriarsi di foto presenti sul vostro profilo e usarle per altre truffe simili. Insomma, sui social bisogna stare veramente attenti.

Se vi capita, procedete a segnalare il commento a FB e a bloccare quel profilo.

Potete anche segnalarlo alla Polizia postale tramite il sito www.commissariatodips.it.

