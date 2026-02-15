Attenzione ai falsi SMS firmati “CUP ASL”: segnalati tentativi di truffa ai danni dei cittadini
Livorno 15 febbraio 2026
L’Azienda Sanitaria informa la cittadinanza che nei giorni scorsi sono stati segnalati falsi messaggi SMS inviati a numeri privati e apparentemente provenienti dal mittente “CUP USL”.
“Si tratta di messaggi ingannevoli che invitano il destinatario a richiamare con urgenza numerazioni mobili non istituzionali, con il pretesto di “chiarire la propria posizione” rispetto a presunti appuntamenti o pratiche sanitarie. Simili messaggio sono riconducibili a tentativi di truffe telefoniche volta a sottrarre credito o dati personali.
Si raccomanda ai cittadini: di prestare la massima attenzione e a non richiamare numeri sconosciuti o non istituzionali indicati in messaggi sospetti;
non fornire dati personali o sanitari via SMS o telefono; segnalare immediatamente al proprio operatore telefonico numeri o messaggi anomali; in caso di tentativi di truffa, informare la Polizia Postale”.
La AUSL ricorda che i contatti ufficiali del CUP (numero unico 0585 498498) sono disponibili sul sito dell’Azienda Sanitaria e attraverso i canali istituzionali abitualmente utilizzati.