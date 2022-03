Home

Attenzione alle nuove opportunità e relazioni a tutti i livelli, social e scuole inclusi. Ecco le linee operative del nuovo presidente Giovani di Confcommercio

2 Marzo 2022

Leonardo Marradini presenta la sua linea per reclutare imprenditori under 42 e invita a farsi guidare dagli esperti della "grande famiglia" di Confcommercio

Livorno, 1 marzo 2022

Leonardo Marradini, nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, presenta le linee programmatiche dell’ente.

Tra gli obbiettivi primari c’è quello di far conoscere Confcommercio a coloro che potrebbero diventare giovani imprenditori a Livorno e provincia. A tal fine sono previsti progetti nelle scuole, sui social network e altre iniziative per essere presenti in modo preponderante sul territorio.

Marradini sottolinea anche che – pur avendo la pandemia sicuramente danneggiato l’economia del commercio – ha consentito l’emergere e il consolidarsi di nuovi settori da valorizzare, quali il delivery della ristorazione e la tecnologia. E’ bene – aggiunge – che si convoglino le forze in quei settori che sono ora economicamente più fruttuosi.

Confcommercio, con la sua organizzazione, è in grado di affiancare e sostenere il futuro imprenditore nelle procedure e nelle attività: una grande famiglia – sottolinea il presidente dei Giovani – composta da consulenti del lavoro, legali, amministrativi e commercialisti in grado di guidare nel percorso di formazione, realizzazione e potenziamento.

Marradini, già quadro nel settore store management nel gas&power, collaborava da tempo nelle attività di Simone Gonnelli ed è diventato socio sul progetto DarkKitchen, Il Grande e La Siesta (Cala Beach). La collaborazione è poi proseguita con “Precisamente a Calafuria” e “Bottini Fusion”.

Anche il collega di direttivo del Gruppo Giovani – Michele Bardi – è socio insieme a Gonnelli e Marradini nei progetti di DarkKitchen; Il Grande, La Siesta (Cala Beach) e collabora a “Precisamente a Calafuria” e “Bottini Fusion”.

Qui di seguito il video con la sua intervista.

