28 Luglio 2025

Livorno, 28 luglio 2025 Attenzione, da oggi chiuso tratto di via Roma per posa fibra ottica

La prossima settimana in via Roma e in via dell’Ambrogiana sarà attivo un cantiere di Fiber Coop per la posa di una nuova infrastruttura delle fibra ottica.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto sarà in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Roma che va dall’intersezione con via dell’Ambrogiana all’intersezione con via Pirandello.

I veicoli provenienti da piazza Matteotti dovranno quindi necessariamente svoltare a destra in via dell’Ambrogiana (sulla quale per i primi 15 metri sarà in vigore il restringimento di carreggiata con divieto di sosta lungo entrambi i lati).

Nel senso di marcia opposto (sud-nord) oltre alle biciclette possono normalmente circolare solo gli autobus della linea 5, che per entrambe le direzioni seguiranno percorsi alternativi:

i bus della linea 5 in partenza dalla Stazione Marittima transiteranno da via Montebello – viale Italia – viale Nazario Sauro;

i bus della linea 5 in partenza da via Martin Luther King passeranno da viale Nazario Sauro – viale della Libertà – viale Mameli.

L’interruzione sarà adeguatamente segnalata con cartelli di preavviso.

Sarà garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza, l’accesso ai passi carrabili e agli attraversamenti pedonali.