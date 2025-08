Attenzione, da oggi senso unico alternato in piazza Grande e Largo Duomo

Home

6 Agosto 2025

Livorno 6 agosto 2025

Senso unico alternato in piazza Grande e largo Duomo per lavori di posa cavi della fibra ottica

Per consentire un intervento di posa cavi della fibra ottica dalla giornata di oggi, 6 agosto, a venerdì 8 agosto, saranno in vigore provvedimenti per disciplinare la sosta e la circolazione in alcune strade cittadine.

Questo il quadro dei provvedimenti che saranno in vigore, così come disposto dall’ordinanza n. 6199 del 5 agosto 2025.

Con efficacia dalle ore 8 di oggi, mercoledì 6 agosto, fino alle ore 17 dell’8 agosto:

• divieto di transito pedonale nel marciapiede di via Claudio Cogorano all’altezza del civico 25 per 4 metri;

1 senso unico alternato con movieri in piazza Grande per 20 metri in prossimità dei civici 28 – 29;

2 senso unico alternato con movieri in piazza Grande per 20 metri in prossimità dell’intersezione con via S. Francesco;

3 senso unico alternato con movieri in largo Duomo per 20 metri in prossimità dei civici 18 – 19;

4 divieto di transito pedonale nel marciapiede di via di Franco in prossimità del civico 24;

5 divieto di transito pedonale nel marciapiede di via Serristori in prossimità dei civici 9 – 11.

Il senso unico alternato in piazza Grande e in largo Duomo dovrà essere limitato all’orario di cantiere 8 – 17, con conseguente obbligo di ripristino della viabilità originaria in condizioni di sicurezza.

Con efficacia domani, 6 agosto, dalle ore 10.30 alle ore 13.30:

• divieto di transito in largo Duomo nella corsia di uscita riservata ai taxi antistante i civici 7 – 8;

• senso unico alternato con movieri in largo Duomo in prossimità dell’intersezione con via Cairoli (tratto adiacente la corsia di uscita riservata ai taxi antistante i civici 7 – 8).

Con efficacia il 7 agosto dalle ore 8 alle ore 13:

• senso unico alternato con movieri in piazza Grande per 20 metri, nel tratto posto sul prolungamento di via Claudio Cogorano.

Durante i lavori sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h.

