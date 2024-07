Attenzione falsi operai Asa in città, segnalati alla Padula, in via Cambini e Banditella. Non aprite, chiamate il 112

Home

26 Luglio 2024

Livorno 26 luglio 2024 – Attenzione falsi operai Asa in città, segnalati alla Padula, in via Cambini e Banditella

Questa mattina due segnalazioni da da parte di anziani al numero unico del 112. Le due donne una di 88 anni e l’altra di 92, fortunatamente non hanno aperto la porta di casa ma hanno avvisato le forze dell’ordine.

Sembra che in città due persone che si spacciano per operai Asa si stiano spostando a macchia di leopardo. Sono stati segnalati in via Cambini, alla Padula e ora sembrerebbe anche a Banditella.

Questi sono due uomini sulla 50ina vestiti da operai che con la scusa di controllare la presenza di amianto nell’acqua, cercherebbero di entrare nelle case degli anziani. Le forze dell’ordine sono già allertate, ma ogni nuova segnalazione potrebbe essere utile alla loro identificazione o per sorprenderli