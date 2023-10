Home

Cronaca

ATTENZIONE – Il Comune Chiude la primaria Modigliani e infanzia Agnoletti, effettuerà dei lavori urgenti

Cronaca

5 Ottobre 2023

ATTENZIONE – Il Comune Chiude la primaria Modigliani e infanzia Agnoletti, effettuerà dei lavori urgenti

Livorno, 5 ottobre 2023 – ATTENZIONE – Il Comune Chiude la primaria Modigliani e infanzia Agnoletti, effettuerà dei lavori urgenti

Da domani, venerdì 6, a lunedì 9 ottobre chiusura straordinaria per la scuola primaria Modigliani (via Agnoletti, 1) e per la scuola d’infanzia Agnoletti (via Valenti, 1) per l’esecuzione di un intervento straordinario a causa della rottura di una tubazione che ha reso non utilizzabile l’impianto di distribuzione elettrica. In corso il monitoraggio e le verifiche sull’impianto stesso.

Il ritorno in classe degli alunni dei due plessi che fanno capo all’Istituto Comprensivo Don Angeli è previsto per martedì 10 ottobre.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin