14 Novembre 2024

Attenzione: la strada provinciale della Giunca è chiusa per taglio piante

Rosignano Marittimo (Livorno) 14 novembre 2024 – Attenzione: la strada provinciale della Giunca è chiusa per taglio piante

Traffico interdetto dalle ore 8 alle 17

La Provincia di Livorno ricorda che oggi, giovedi 14 novembre, la SP 12 via della Giunca, sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 2+300 e il km 2+400, nel comune di Rosignano M.mo, per consentire le operazioni di abbattimento di una pianta d’alto fusto. L’interdizione al traffico sarà in vigore dalle ore 8 alle 17.