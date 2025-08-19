Attenzione, tratto di via Borra chiuso nuove fermate per gli autobus
Livorno 19 agosto 2025 Attenzione, tratto di via Borra chiuso nuove fermate per gli autobus
Mercoledì 20 agosto via Borra chiusa al traffico dalle 8.00 alle 17.00
L’ordinanza riguarda il tratto compreso tra via del Porticciolo e scali del Pesce
A causa di un intervento su un edificio privato, che comporterà il posizionamento sulla strada di una piattaforma aerea, è stato istituito un divieto di transito veicolare temporaneo in via Borra, all’altezza dell’intersezione con via del Porticciolo, per mercoledì 20 agosto dalle 8.00 alle 17.00 (Ordinanza n. 6473).
I pedoni potranno transitare ma solo sul lato dei civici dispari. Le linee di Trasporto Pubblico Locale che abitualmente percorrono via Borra osserveranno itinerari alternativi già utilizzati da altre linee della medesima tipologia. Saranno affissi cartelli di preavviso con indicazione dei percorsi alternativi.